Praktikum Design

arndtteunissen | Düsseldorf31.10.2017

Du bist einfallsreich, teamfähig, kommunikativ, liebst gute Typografie und hast ein Händchen für Form und Farbe? Super! Denn für Studenten und Auszubildende des Fachbereichs Kommunikationsdesign bieten wir regelmäßig mehrmonatige Praktikumsplätze an.

Das bieten wir

Wir binden dich in reale Projekte mit ein und du bekommst die Möglichkeit, ganz nah an der Entwicklung und Weiterentwicklung von Marken dabei zu sein. Neben einer professionellen Arbeitsatmosphäre erwarten dich eine Menge Spaß mit unseren Kollegen und wertvoller Erfahrungsschatz für deine weitere Karriere. Die Betreuung unserer Praktikanten und deren Weiterentwicklung liegt uns sehr am Herzen.

Das erwarten wir

Wir setzen überdurchschnittliches gestalterisches Geschick sowie den sicheren Umgang mit den gängigen Grafikprogrammen der Adobe Creative Suite voraus. Engagement, Zuverlässigkeit und Teamgeist sollten darüber hinaus keine Fremdwörter sein.

So bewirbst du dich

Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf und einer aussagekräftigen Mappe als PDF (max. 10 MB). Wir freuen uns schon auf Deine Bewerbung und melden uns dann schnellstmöglich mit einem Feedback!

Kontakt

arndtteunissenDüsseldorfDeutschland