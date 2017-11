Für die Verstärkung unserer Kreativ-Teams suchen wir ab sofort eine/n Kommunikationsdesigner/in für die Stelle als Junior Art Direktor (m/w). Du arbeitest an Corporate Design Konzepten mit und entwickelst diese auch selber. Der damit zusammenhängende direkte Kontakt zum Endkunden sowie das eigenverantwortliche Leiten von Projekten gehört ebenso zu Deinen Aufgaben. Diese meisterst du mit Deinem herausragenden Gefühl für Gestaltung, einer interdisziplinären Denkweise sowie guter Organisations- und Präsentationstaktik.

Das bieten wir

Innerhalb eines hochmotivierten Teams und einer tollen Arbeitsatmosphäre arbeitest Du verantwortlich an spannenden digitalen Projekten sowie im Bereich der Markenentwicklung. Neben einem hochmodernen Arbeitsplatz bieten wir geregelte Arbeitszeiten mit Gleitzeitmöglichkeit und interessante Auftraggeber. Eine faire Vergütung gehört natürlich ebenso dazu wie umfangreiche Sozialleistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Das erwarten wir

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Kommunikationsdesign (Diplom oder Bachelor, optional Master) und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich CI/CD Entwicklung in einer Designagentur. Neben einer hohen Gestaltungskompetenz – speziell im Bereich Typografie – bringst Du jede Menge Kreativität sowie Stärke in Konzeption und Entwicklung anspruchsvoller CI-/CD Projekte mit.

Du solltest Dich für Interface- und Informationsdesign interessieren und Markendesign als ganzheitlichen Ansatz betrachten. Am liebsten arbeitest Du an Projekten, die einen interdisziplinären Anspruch verfolgen und On- und Offline miteinander verschmelzen lassen. Denn dabei kannst Du Deiner kreaiven Ader freien Lauf lassen. Sicherheit im Umgang mit den Programmen der Adobe Creative Cloud sowie Keynote sind für Dich selbstverständlich. Das Interesse an neuen Programmen und Techniken sollte bei Dir ebenfalls auf Neugier stoßen. Zudem hast Du große Freude am Präsentieren der eigenen sowie Team-Arbeit.

So bewirbst du dich

Sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf und einem aussagekräftigen Portfolio als PDF (max. 10 MB) an JOBS@ARNDTTEUNISSEN.DE. Alternativ kannst Du uns auch einen Link zu Deiner Website oder Deinem Online-Portfolio senden. Wir freuen uns schon auf Deine Bewerbung und melden uns dann schnellstmöglich mit einem Feedback!