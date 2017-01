CXI 16: Markwald Neusitzer Identity (Frankfurt/Düsseldorf) und Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf)

CXI Konferenz | Juni 2016

CXI 2016

8. Juni 2016

Die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg verfügt über eines der größten Opern- und Ballettensembles in Deutschland und ist eine Theatergemeinschaft der beiden Städte Düsseldorf und Duisburg. Im Rahmen eines Intendantenwechsels und einer künstlerischen Neuausrichtung wurde das Corporate Design 2009 neu konzipiert und seitdem konsequent umgesetzt. Ziel ist es, das Opern- und Ballettangebot neben seinen klassischen Zielgruppen auch einem jüngeren Publikum zu öffnen. Dementsprechend geht das Erscheinungsbild einen Weg zwischen Klassik und Moderne, was sich in einer klaren und zeitlosen Gestaltung widerspiegelt. Das Erscheinungsbild erhielt bereits über 20 internationale Designauszeichnungen, darunter auch den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2014.

Sprecher(innen):

Nina Neusitzer/Nicolas Marwald – markwald neusitzer identity (markwaldundneusitzer.de)

Heide Koch – Deutsche Oper am Rhein (operamrhein.de)

Video/Schnitt: Nils Pisarsky