Mediengestalter/in, Reinzeichner/in

D’ART | Neuss24.8.2016

Als Mediengestalter/in & Reinzeichner/in in Festanstellung erstellen Sie eigenverantwortlich, schnell und sicher RZ-Daten für die Produktion von Grafikelementen für Projekte im Bereich Messen, Shops und Ausstellungen. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Reinzeichnung, Bildbearbeitung, Produktionstechnik und haben idealerweise ebenfalls Erfahrung in der Produktion digitaler Inhalte.

Folgende konkrete Aufgabenstellungen erwarten Sie

Erstellung von anspruchsvollen Reinzeichnungen innerhalb komplexer, oftmals mehrsprachiger Designprojekte

Bildbearbeitung, Retusche, Montage von High-Res Großgrafiken

Typografischer Feinschliff in mehrsprachigen Dokumenten und drucktechnische Überarbeitung von gestellten Unterlagen und Layouts

Koordination, Kontrolle und Betreuung von Musterproduktion / Produktion

Mit diesen Qualifikationen bringen Sie sich in unser Team ein

Sie haben ein Studium im Bereich Kommunikationsdesign, eine Ausbildung zum Mediengestalter/in oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Kommunikation im Raum

Sehr gute Kenntnisse in der Adobe Creative Suite (psd, ai, indd, pdf)

Sorgfältiges, handwerklich sauberes Arbeiten

Sie haben ein feines Gespür für Mikrotypografie und gestalterische Details

Sie sind engagiert, zuverlässig, belastbar und können sowohl im Team als auch selbstständig arbeiten

Wir bieten ihnen

spannende Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Fläche und Raum (Markenwelten, Mediatektur, Ausstellungen, Szenografie, Messedesign, Shopdesign,…)

eigenverantwortliches Arbeiten und direkten Kontakt zu Kunden und externen Partnern

ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld, Kontakt zu großen Marken und spannenden Themen

Entwicklungsfreiraum

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem inhabergeführten Unternehmen mit 25 Jahren Erfahrung

eine Festanstellung in einem kollegialen und engagierten Team

eine hochattraktive Arbeitsatmosphäre mit 50 kreativen Köpfen im Neusser Zentrum mit Blick auf den Hafen, zwischen Galopprennbahn und historischer Altstadt (in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Düsseldorf)

Wir freuen uns über Ihre persönliche Bewerbung mit aussagekräftigem Portfolio, überzeugenden Referenzen und interessanten Einblicken in Ihre Persönlichkeit und Arbeitsweise. Darüber hinaus bitten wir Sie, uns Ihre Gehaltsvorstellungen sowie Ihren Verfügbarkeitsstatus mitzuteilen. Bitte übermitteln Sie Ihre vollständigen Unterlagen (kompakt in einem PDF, max. 10 MB) per E-Mail.

Kontakt

