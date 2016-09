Senior Communication Designer/in

D'ART | Neuss24.8.2016

„Interdisziplinär“ meint die Verschmelzung verschiedenster Elemente zu einer unverwechselbar deliziösen Markenidentität – und nicht etwa die Erzeugung einer breiigen Masse. Sollten Sie hier über glänzende Referenzen verfügen (die uns dahinschmelzen lassen), so bieten wir Ihnen gerne die folgenden Leckereien von unserer Schokoladenseite an:

spannende Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Fläche und Raum (Markenwelten, Mediatektur, Ausstellungen, Szenografie, Messedesign, Shopdesign,…)

eigenverantwortliches Arbeiten und direkten Kontakt zu Kunden und externen Partnern

ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Tätigkeitsfeld, Kontakt zu großen Marken und spannenden Themen

Entwicklungsfreiraum und die Chance unsere Geschäftsbereiche „Markenwelten / Ausstellungen / Mediatektur“ im Team weiter auszubauen

flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem inhabergeführten Unternehmen mit 25 Jahren Erfahrung

eine unbefristete Festanstellung in einem kollegialen und engagierten Team

eine hochattraktive Arbeitsatmosphäre mit 50 kreativen Köpfen im Neusser Zentrum mit Blick auf den Hafen, zwischen Galopprennbahn und historischer Altstadt (in unmittelbarer Nachbarschaft zur Landeshauptstadt Düsseldorf)

Folgende konkrete Aufgabenstellungen erwarten Sie

konzeptionelle und gestalterische Entwicklung und Verantwortung komplexer, oftmals zweisprachiger Designprojekte – vom ersten konzeptionellen Ansatz bis zur termingerechten Realisierung

Führung von Mitarbeitern im Bereich Kommunikationsdesign und Bildung der Schnittstelle zum Bereich Innenarchitektur innerhalb eines interdisziplinären Projektteams

Aufwandseinschätzung bzw. -kontrolle und Planung innerhalb des Projektteams

Präsentation in Wort und Schrift, begeisternd und didaktisch überzeugend, auf Deutsch und Englisch

direkte Kommunikation mit den Auftraggebern

Koordination des Entwicklungs- und Realisierungsprozesses nach Innen und Außen

Betreuung des Produktionsprozesses vor Ort

Mit diesen Qualifikationen bringen Sie sich in unser Team ein

abgeschlossenes Hochschulstudium in entsprechender Fachrichtung

mindestens 3 Jahre Berufserfahrung mit dem Schwerpunkt Kommunikation im Raum

ausgeprägte Konzeptstärke, hoher Designanspruch und gestalterische Haltung

Affinität zu digitalen Medien und technologisches Verständnis

verantwortungsvoller Umgang mit Projektbudgets

sehr gute Kenntnisse der gängigen Software

gute, kommunikations- und präsentationssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir freuen uns über Ihre persönliche Bewerbung mit aussagekräftigem Portfolio, überzeugenden Referenzen und interessanten Einblicken in Ihre Persönlichkeit und Arbeitsweise. Darüber hinaus bitten wir Sie, uns Ihre Gehaltsvorstellungen sowie Ihren Verfügbarkeitsstatus mitzuteilen. Bitte übermitteln Sie Ihre vollständigen Unterlagen (kompakt in einem PDF, max. 10 MB) per E-Mail an Annette Michels.

Kontakt

D'ARTNeussDeutschland