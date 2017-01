Praktikum Corporate Design

EIGA | Hamburg11.1.2017

Du willst einzigartige Marken gestalten? Du siehst deine Stärke in der Entwicklung übergreifender Designkonzepte in einem interdisziplinären Team? Du lässt dich von Design, Trends und engagierten Menschen begeistern? Du misst deine Leistung an den Besten und bist bereit täglich ein Stück weiterzugehen? Du suchst ein Praktikum in der schönsten Stadt der Welt? Dann brauchen wir dich in unserem Team.

Wir suchen ab März 2017 für die Dauer von 6 Monaten einen:

Praktikant Corporate/Editorial Design (m/w)

Deine Qualifikationen:

Du hast mindestens das Grundstudium Kommunikationsdesign hinter Dir und dein Studiengang sieht ein Pflicht-Praktikum vor

Erste Erfahrungen in den Bereichen Corporate und Editorial Design sowie Grafik Design bringst Du mit

Du verfügst über sichere Anwendungskenntnisse in den Programmen Illustrator, InDesign und Photoshop

Dein Auge fürs Detail, deine Kommunikationsstärke sowie dein Organisationstalent helfen dir, eigenständig zu arbeiten

Du hast außergewöhnliche Ideen und den Mut, neue Wege zu gehen

Wir bieten:

Eine anspruchsvolle Aufgabe sowie Mitgestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Einschlägige Erfahrungen durch aktives Mitwirken an eigenen Projekten

Förderung von Eigeninitiative und Kreativität

Interessante internationale Projekte für spannende Marken

Interdisziplinäres Arbeiten in einem sympathischen und kompetenten Team

Einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen Altonas

Das Praktikum wird vergütet.

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit aussagekräftigen Arbeitsproben sende bitte als PDF-Datei an Inga Lorenz-Debor.

Kontakt

EIGAHamburgDeutschland