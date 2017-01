Senior Designer(in) Corporate Design

EIGA | Hamburg11.1.2017

Du willst einzigartige Marken gestalten? Du siehst deine Stärke in der Entwicklung übergreifender Designkonzepte in einem interdisziplinären Team? Du lässt dich von Design, Trends und engagierten Menschen begeistern? Du misst deine Leistung an den Besten und bist bereit täglich ein Stück weiterzugehen? Du suchst einen Job in der schönsten Stadt der Welt? Dann brauchen wir dich in unserem Team.

Wir suchen ab sofort zur Festanstellung einen

Senior Designer Corporate Design (m/w)

Deine Aufgaben:

Selbstständige Entwicklung von Projekten und Führung von Praktikanten und Trainees

Umsetzung von Kommunikationsauftritten und Visualisierung von Grafiksprachen und visuellen Stilen

Selbstständige Abwicklung mit der agenturinternen Produktion / Reinzeichnung

Entwicklung von Bild- und Fotosprachen, Moodboards

Erstellung von Präsentationen

Deine Qualifikationen:

Du hast ein abgeschlossenes Studium als Kommunikationsdesigner/ -in

Du besitzt mindestens drei Jahre Berufserfahrung als Senior Designer oder Art Director mit dem Schwerpunkt Corporate Design und Corporate Publishing

Du bist kommunikationsstark, präsentationssicher, gut organisiert und verstehst es, deine Visionen in großen Runden durchzusetzen

Du verfügst über exzellente Design-Kompetenzen in den klassischen Grafik Design Disziplinen

Der Umgang mit Adobe-Produkten (InDesign, Photoshop, Illustrator) ist für dich selbstverständlich

Du bist sicher in der Visualisierung und Vermittlung deiner Ideen innerhalb deines Teams

Du verfügst über gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:

Eine anspruchsvolle Aufgabe sowie Mitgestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Förderung von Eigeninitiative und Kreativität

Interessante internationale Projekte für spannende Marken

Einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen Altonas

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit aussagekräftigen Arbeitsproben, der Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins sende bitte als PDF-Datei an Inga Lorenz-Debor.

Kontakt

EIGAHamburgDeutschland