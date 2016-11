Professur für Corporate Design

FH Dortmund | Dortmund3.11.2016

Am Fachbereich Design der Fachhochschule Dortmund ist die Stelle einer Professorin bzw. eines Professors für das Lehrgebiet Corporate Design / Konzeption und Entwurf zu besetzen. Gesucht wird eine gestalterisch profilierte Persönlichkeit mit internationalem Renommee im Bereich des Corporate Design. Umfassende Erfahrungen mit einem praxisorientierten Anwen­dungsbezug in verantwortlicher Position sollten ebenso nachgewiesen werden, wie spezifische theoretische Kenntnisse in den ­Schwer­punkten Corporate Design und Corporate Identity. Die Bewerber­in bzw. der Bewerber sollte darüber hinaus über Lehr­er­fahrung im Hochschulkontext verfügen.

Der Aufgabenbereich der Professur im Studiengang BA Kommunikationsdesign umfasst das Lehrgebiet Konzeption und Entwurf im Gestaltungsfeld Corporate Design & Communication in den analogen, digitalen und hybriden Medien und Kommuni­kations­formen. Das Lehrgebiet beinhaltet die Entwicklung und Umsetzung entsprechender Studienangebote von den Grundlagen der Gestaltung bis hin zu komplexen Gestaltungsprojekten des Corporate Design, sowie die Betreuung von Abschluss­arbeiten. Hinzu kommt die Ausübung des Lehrgebietes Corporate Design / Konzeption und Entwurf und Corporate Publishing in dem geplanten 3-semestrigen Master-Studiengang Editorial Design.

Die Bereitschaft zur Mitwirkung an den Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung und zur interdisziplinären Zusammenarbeit im Fachbereich und der Hochschule wird vorausgesetzt. Ebenso wird die Befähigung und Bereitschaft erwartet, auch englischsprachige Lehre anzubieten. Engagement beim Ausbau der Internationalisierung des Fachbereichs Design und eine intensive Forschungstätigkeit mit der damit verbundenen Einwerbung von Drittmitteln sind ausdrücklich erwünscht.

Einstellungsvoraussetzungen

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Professoren ergeben sich aus §36 Hochschulgesetz (HG) NRW. Bewerberinnen und Bewerber, die zum Zeitpunkt der Ernennung (Einstellung) das 50. Lebensjahr überschritten haben, werden in der Regel im Rahmen eines privatrechtlichen Dienstvertrages beschäftigt. Die Bereitschaft zu hochschuldidaktischer Weiterbildung sowie die Bereitschaft und Fähigkeit zur ständigen persönlichen und fachlichen Motivation und Weiterentwicklung wird erwartet. Der Fachhochschule Dortmund wurde wiederholt das Zertifikat zum „audit familiengerechte hochschule“ erteilt. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Bewerbung geeigneter schwerbehinderter Menschen ist erwünscht. Im Falle der Berufung wird eine Verlagerung des Lebensmittelpunktes nach Dortmund erwartet.

Bewerbung

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis spätestens 25.11.2016 online unter www.fh-dortmund.de/stellen an den Rektor der Fachhochschule Dortmund erbeten.

Kontakt

FH DortmundDortmundDeutschland