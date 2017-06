Projektmanager/in Digital

Was uns antreibt

Im Spannungsfeld von Design, Architektur und Interaktion formen wir Identität, entwickeln wirkungsvolle Kommunikation und schaffen außergewöhnliche Erlebnisse. Unsere Arbeit lebt von der Vielfalt der persönlichen Kompetenzen. In der GfG kommen Grafiker und Sounddesigner, Ausstellungs- und Innenarchitekten, Webdesigner, Programmierer, Texter, Fotografen, Produktioner und Berater in einem Haus zusammen. Allen gemeinsam ist die Fähigkeit zum vernetzten und interdisziplinären Arbeiten.

Was wir von dir wollen

Du hast Lust auf außergewöhnliche crossmediale Projekte und siehst deinen Schwerpunkt in der Kombination von Online/Web, Daten, Content Management und Projektorganisation. Als Schnittstelle zwischen Kundenmanagement und dem interdisziplinären Team arbeitest du effizient, kreativ und mit viel Spaß an der Aufgabe.

Was du können solltest

Erste Berufserfahrungen versetzen dich in die Lage, Verantwortung für die Umsetzung von Online-Projekten zu übernehmen. Im Umgang mit dem Team und den Kunden bist du sicher und kommunikationsstark. Du denkst über die unmittelbare Aufgabe hinaus und entwickelst Lösungen, die zu bestmöglichen Ergebnissen führen.

Was wir dir bieten

Bei uns arbeitest du interdisziplinär, in innovativer Arbeitsatmosphäre und hast vielseitige Herausforderungen. Unsere Hierarchien sind flach, die Teams heterogen. Wir legen viel Wert auf ein loyales, zuverlässiges und positives Miteinander.

Bitte sende deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin an homburg@gfg-id.de

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

