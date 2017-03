Praktikum Design

Hauser Lacour | Frankfurt a.M.2.3.2017

Als Praktikant_in arbeitest Du als vollwertiges Teammitglied in laufenden Projekten und unterstützt uns in allen Bereichen und Kreativprozessen: Vom ersten Workshop, Brainstormings und Konzepten bis zum fertigen Design und dessen Implementierung.

Was Du von uns erwarten kannst

Du steigst direkt in unsere laufenden Jobs ein und unterstützt uns bei der Entwicklung innovativer Konzepte für lokale und internationale Kunden. Du bekommst einen Einblick in unsere Kernkompetenzen Corporate Design, Interactive Design und Brandspace Design und lernst viel dazu. Wir bieten Dir ein dynamisches Team aus passionierten Generalisten: Wir denken vernetzt und disziplinübergreifend. Daraus schöpfen wir unsere Expertise. Dabei pflegen wir eine respektvolle, offene Kommunikationskultur — im Meeting, in der Mittagspause und beim Feierabendbier. Ein gutes Arbeitsklima ist für uns mehr als eine Worthülse!

Unsere Anforderungen

Voraussetzung für Dein Praktikum sind grundlegende Kenntnisse in den Standardtools: InDesign, Photoshop und Illustrator, sowie das Vordiplom in einer gestalterischen Disziplin. Durch Dein Gespür für gute Gestaltung und Deine Aufgeschlossenheit für neue Technologien passt du besonders gut zu uns.

Gerne laden wir Dich ein, die visuelle Zukunft mit uns bewusst zu gestalten. Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Portfolio (PDF) schickst Du unter Angabe Deines möglichen Praktikumsbeginns.

Kontakt

Hauser LacourFrankfurt a.M.Deutschland