Hast Du Lust darauf, selbstständig Designstrategien jenseits des Üblichen zu entwickeln? Bringst Du eigene Vorstellungen mit und freust dich auf ein kleines, ausgezeichnetes Team, das mit viel Herzblut an außergewöhnlichen Lösungen arbeitet? Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen.

Für anspruchsvolle Print- und Onlineprojekte suchen wir an unserem Standort in Hannover einen erfahrenen Kommunikationsdesigner [m/w]. Unser mittelständisch geprägtes Klientel – viele davon Marktführer mit erklärungsbedürftigen B2B-Produkten und -Dienstleistungen unterschiedlichster Branchen – erwartet von uns [und Dir] umfassende und treffende Corporate Design und Branding Konzepte in außergewöhnlich hoher Qualität.

Zu Deinem Job zählen die Markenentwicklung und Markengestaltung für unterschiedlichste Auftraggeber, Projektorganisation, Konzeption, Entwurf und Implementierung sowie Präsentation und Kundenkontakt.

Mitbringen solltest Du grundlegende Erfahrung in den Bereichen Corporate Design und Branding [Print und Screen], ein hohes Maß an Kompetenz in Konzeption und Design, typografisches Feingefühl und Präsentationsgeschick. Des weiteren erwarten wir Eigeninitiative und Selbstständigkeit, Kritik- und Dialogfähigkeit sowie den sicheren Umgang mit der gängigen Software.

Wenn Du über ein abgeschlossenes Designstudium und mindestens 4 Jahre Berufserfahrung verfügst, sind wir gespannt auf Deine Bewerbung mit Vita, Arbeitsproben und Gehaltsvorstellung per E-Mail an Cord Warnecke (cord@heinewarnecke.com).

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

