Branche: Automobile

Agentur: why do birds

Pressemitteilung

23.2.2017

Hyundai jetzt weltweit mit neuem Sound Branding.

why do birds, eine Agentur für Audio Branding und Markeninszenierungen, entwickelt ein neues Sound Branding für den koreanischen Automobilhersteller Hyundai. Die neue Klangarchitektur wird international in allen Märkten eingesetzt und bezieht sämtliche Markenberührungspunkte von Hyundai mit ein, von Messen und Events über Telefonwarteschleifen, Filmvertonungen bis hin zu Soundscapes in Autohäusern. Auch in den Fahrzeugen selber kommt das neue Audio-Branding-Konzept zum Einsatz: Künftig begrüßt und verabschiedet ein an das neue Soundlogo angelehnter Klang den Fahrer beim Ein- und Aussteigen.

Wonhong Cho, weltweiter CMO und Executive Vice President bei Hyundai kommentiert: „Es ist unser Anspruch und zugleich unser Markenversprechen, moderne Mobilität für jedermann verfügbar zu machen. Um diese Haltung noch klarer zu vermitteln, hat why do birds unser Audio Branding einem kompletten Relaunch unterzogen. Wir sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden: Über das Soundlogo hinaus setzen wir eine Vielzahl weiterer Klangelemente überall auf der Welt einheitlich ein. Wir unterstreichen damit, dass unser Markenversprechen universell gilt und dass sich unsere Kunden darauf verlassen können, unabhängig von dem Ort, an dem sich gerade befinden, die gleiche Markenhaltung erleben zu können.“

Alexander Wodrich, Managing Director von why do birds, ergänzt: „Wir haben mit dem Relaunch des Audio Brandings ein ganzes Hyundai-Sound-Universum geschaffen, das die Marke über die nächsten Jahre klanglich prägen wird. Es funktioniert wie ein Baukastensystem und liefert den Schlüssel zur weltweiten Implementierung des neuen Sound Brandings. Hyundai, seine Agenturen und Musiker können darauf zugreifen, die einzelnen Soundelemente kombinieren und für die jeweiligen Zwecke einsetzen. Die Tonalität des Klangs ist harmonisch, weich und fließend. Der Auftritt ist reduziert aber selbstbewusst und lebendig in den Details. Es gibt ein prägnantes Leitmotiv, eine einfache, aufsteigende 6-Tonfolge, die die Basis des Hyundai-Klangs bildet und bestimmend für das Soundlogo ist. Es fließt dynamisch und endet auf einem offenen Ton, der den Weg in die Zukunft weist.“

