Kommunikationsdesigner (w/m)

i_d buero | Stuttgart1.7.2017

wir suchen eine/n designerIn mit herz, hand und verstand.

du hast mindestens ein abgeschlossenes hochschulstudium, besser noch schon etwas berufserfahrung. du hast spaß an kulturellen projekten und weißt, dass du lieber in einer designagentur als in einer werbeagentur arbeiten möchtest.

es erwartet dich ein nettes team in einem netten atelier im stuttgarter westen.

was wir so tun, siehst du im web. schau’ mal, ob das zu dir passt. und du zu uns.

wie wir so drauf sind, siehst du am besten bei einem termin vor ort :-)

schick’ uns deine bewerbung.

wir sind gespannt.

