7.7.2016

INEC Rebranding.

Mit ihrem offiziellen Informationsauftrag als staatliches Statistikinstitut prägt die INEC maßgeblich private wie öffentliche Entscheidungsbildung und nimmt damit eine wichtige politische Rolle ein. Die herausgegebenen Informationen erhielten bisher jedoch nicht immer die nötige Aufmerksamkeit. Dies zu ändern und die durch die Statistiken ersichtliche Entwicklung des Landes realitätsgetreu abzubilden sowie ein freundliches und modernes, technikorientiertes Bild der INEC in der Bevölkerung zu erzielen, war Hintergrund des Redesigns.

Gelöst haben Maruri GREY und KW43 BRANDDESIGN diese Aufgabe durch die Visualisierung der wichtigsten Statistiken des Landes im täglichen Leben der Bevölkerung. Damit begegnet die INEC auch dem gestiegenen Informationsbedürfnis und verfolgt eine bei Regierungsorganisation sonst ungewöhnliche Transparenz. „Diese offene und interaktive Herangehensweise ist im Bereich des Governmental-Brandings bahnbrechend. Über das Echtzeit-Branding macht die Regierung ihr Verhalten für alle Bürger jederzeit transparent. Damit setzt die INEC ein deutliches Zeichen und läutet mit dem Logo als Display einer ganzen Nation eine neue Ära des Brandings ein“, so Prof. Rüdiger Goetz, Geschäftsführer Kreation bei KW43 BRANDDESIGN. Auch das Design greift in seiner sowohl einfachen als auch populären und ästhetischen Darstellung, die sich an den Farben der Landesflagge orientiert, diesen Gedanken weiter auf und bettet ihn in ein zukunftsweisendes Corporate Design ein.

„Nach dem größten Erbeben in der jüngeren Geschichte Anfang diesen Jahres ist das Logo das sichtbarste und inspirierendste Bild für den Wiederaufbau unserer Nation“, so der stellvertretende INEC Director Jorge Eduardo García Guerrero. Für die Verbreitung dieses sorgt neben der Ausstrahlung auf Displays im öffentlichen Raum und Hauswänden eine eigene Website, die die Bevölkerung dazu animiert, aktiv die Dimensionen positiv zu beeinflussen. Eine App bietet zudem die Möglichkeit, über alle Veränderungen in den fünf Dimensionen umgehend per Alert informiert zu werden.

Die Wirksamkeit des neuen Brandings zeigen die ersten Erfolge: Die positive Wahrnehmung des Instituts verdoppelte sich innerhalb von drei Monaten von 33 auf 59 Prozent und auch beim Kreativpreis in Cannes wurde die Idee jüngst mit gleich vier Löwen – zwei in Gold und zwei in Silber – ausgezeichnet.

