Praktikum Design

Interbrand | Köln2.3.2017

Interbrand ist eine weltweit tätige Markenberatung mit 24 Büros in 17 Ländern. Durch die besondere Verbindung von Strategiekompetenz, Technologie-Know-How und kreativer Exzellenz unterstützen wir unsere Kunden dabei, einzigartige Markenerlebnisse für nachhaltiges Wachstum zu entwickeln, getreu unserem Motto: „We grow brands and businesses“. Interbrand veröffentlicht jährlich die allgemein anerkannte Studie Best Global Brands und ist Herausgeber des Webby Award-prämierten „brandchannel“. Interbrand ist Teil des Omnicom Group Inc. Agenturnetzwerkes.

Wir suchen Spinner – Ideenspinner, die ihre besten Ideen unter der Dusche haben, denen Ideenfindung so leicht fällt wie Spiegelei braten; die Verantwortung übernehmen wollen für gutes Design, die auch nach links und rechts – aber vor allem nach vorne schauen und nicht jammern, sondern machen! Zusammen entwickeln wir Corporate Identity und Corporate Design für starke Marken, welche die Kraft haben die Welt zu verändern!

Wir bieten

Am Standort Köln betreuen wir renommierte Kunden auf der ganzen Welt. Es erwartet Dich ein Team von dynamischen, internationalen Kollegen aus unterschiedlichen Disziplinen. Das Praktikum wird selbstverständlich angemessen vergütet.

Stell‘ Dich der Herausforderung – Inspiriere uns und nutze die Chance, sechs Monate lang etwas zu bewegen!

Interessiert?

Bewirb Dich noch heute für ein spannendes Praktikum im Bereich Design! Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben + CV + Portfolio).

Kontakt

InterbrandKölnDeutschland