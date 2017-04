Associate Director Design (m/w)

Interbrand | Köln
6.4.2017

„We grow brands and businesses„

Interbrand ist eine weltweit tätige Markenberatung mit 24 Büros in 17 Ländern. Durch die besondere Verbindung von Strategiekompetenz, Technologie-Know-How und kreativer Exzellenz unterstützen wir unsere Kunden dabei, einzigartige Markenerlebnisse für nachhaltiges Wachstum zu entwickeln, getreu unserem Motto: „We grow brands and businesses“. Interbrand veröffentlicht jährlich die allgemein anerkannte Studie Best Global Brands und ist Herausgeber des Webby Award-prämierten „brandchannel“. Interbrand ist Teil des Omnicom Group Inc. Agenturnetzwerkes. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.interbrand.com oder folgen Sie uns auf Twitter, und Facebook.

Markenmacher?

Bad news – wir machen keine Marken. Wir kreieren Geschichten, denn Geschichten berühren Menschen. Geschichten machen Marken erfolgreich und unverwechselbar. Kunden von Marken machen heute Marken. Wir bauen auch keine Erlebnisse. Wir verstehen, was ein Erlebnis ausmacht. Und wie es dabei hilft, die Erwartungen der Menschen an eine Marke zu erfüllen oder zu übertreffen. Wir spinnen Ideen und setzen diese mit unseren Kunden und Partnern um.

Wenn Du auch glaubst, dass Marken mehr sind als ein Logo, ein paar Farben, eine Schrift und ein knackiges Layout oder eine tolle Kampagnenkommunikation, dann lies gerne weiter. Denn vielleicht suchen wir genau Dich, um gemeinsam Marken zu kreieren, welche die Kraft haben die Welt zu verändern.

Na gut, wir machen doch Marken. Aber das hast Du Dir sicher schon gedacht!

Mit insgesamt 24 Büros in 17 Ländern ist Interbrand das führende Markenberatungsunternehmen weltweit und begleitet namhafte Unternehmen bei Corporate und Brand Identity Prozessen – von der strategischen Markenführung über die Kreation von visuellen Erscheinungsbildern bis hin zum wertegesteuerten Markenmanagement. Wir helfen Marken erfolgreich zu wachsen. Wir berühren Menschen mit unseren Ideen. Nachhaltig und wahrhaft.

Für unser Kölner Office suchen wir daher ab sofort einen Weltveränderer. Auf Deiner Visitenkarte stünde dann allerdings Associate Creative Director (m/w).

Was Dich erwartet

Kundenbezogenes Arbeiten in interdisziplinären Teams bestehend aus Designern und Strategen

Konzeption und Kreation von starken Markenideen und deren Implementierung

Aufbau von Präsentationen und Durchführen von Pitches mit internationalen Teams

Führung und Weiterentwicklung des Designteams in Abstimmung mit dem Executive Creative Director

Koordination und Mandatsplanung mit engem Kundenkontakt

Zusammenarbeit mit externen Spezialisten und Produktionspartnern

Große Marken, die die Welt verändern wollen

Was Du mitbringst

Mindestens 6 Jahre Berufserfahrung in der Kreation, vorzugsweise mit Erfahrung in der ganzheitlichen Markenführung

Ideengeber, Motivator und Mentor für Dein Team

Souveränität und Durchsetzungsstärke

Erfahrung im Projektmanagement und der Beratung und Führung von Kunden

Erfahrung in der Personalführung und Budgetverantwortung

Interdisziplinäres Denken

Affinität zu digitalen Medien und holistischen Erlebnissen

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse (weitere Sprachen sind auch gerne gesehen ;-)

Was wir bieten

Abwechslungsreiche und spannende Projekte in einer weltweit agierenden Netzwerkagentur

Inspirierende Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien

Internationale Kunden mit immer neuen Herausforderungen

Ein ebenso internationales wie junges Team an motivierten und motivierenden Kollegen, die gemeinsam etwas bewegen wollen

Persönliche und fachliche Weiterentwicklung im Rahmen einer eigenen Academy und weiteren Fortbildungsmöglichkeiten

Jede Menge Spaß und ab und an auch mal ein Kölsch. Und das Ganze in der tollsten Stadt am Rhein

Kontakt

InterbrandKölnDeutschland