Junior Designer (m/w)

Interbrand | München12.7.2017

Wenn Du auch glaubst, dass Marken mehr sind als ein Logo, ein paar Farben, eine Schrift, ein knackiges Layout oder eine tolle Kampagnenkommunikation, dann lies gerne weiter. Denn vielleicht suchen wir genau Dich, um gemeinsam Marken zu kreieren, welche die Kraft haben die Welt zu verändern.

Wir suchen ab sofort einen engagierten und sportlich interessierten Junior Designer (m/w), der bei einem attraktiven Kunden vor Ort in München mit uns gemeinsam versucht die Welt zu verändern.

Dein Profil

Du hast Dein Studium in Kommunikationsdesign, Grafikdesign oder einer ähnlichen Fachrichtung bereits erfolgreich abgeschlossen. Idealerweise hast Du bereits erste Agenturerfahrungen durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten gesammelt. Dank Deiner vielfältigen Kenntnisse im Bereich Corporate Design bist Du nicht nur in der Lage, kundenorientierte Konzepte sicher umzusetzen und gestalterische Arbeit konzeptionell und visuell zu bewerten, sondern hast auch die Fähigkeit, Teilprojekte eigenständig und teamorientiert zu koordinieren.

Du passt zu uns, wenn Du Dich außerdem durch folgende Attribute auszeichnest:

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse als absolute Voraussetzung

Hohes Engagement, Teamspirit und Kundenorientierung

Begeisterungsfähigkeit für Sport sowie einer Affinität zu Fußball, neuen Technologien, Innovationen und Trends

Gespür für aktuelle Themen im Bereich Sport und Unterhaltung

Sehr hohes Maß an Kreativität

Belastbarkeit sowie gutes Zeit- und Projektmanagement

Ergebnisorientierte und strukturierte Arbeitsweise

Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Eigeninitiative

Deine Aufgaben

Du wirst, mit der Unterstützung des interdisziplinären Projektteams in Köln, direkt beim Kunden vor Ort in München arbeiten. Du realisierst entsprechend der strategischen und konzeptionellen Vorgaben gemeinsam mit Deinem Team gestalterische Aufgaben. Vom Konzept bis zur Umsetzung unterstützt Du die Teamleitung bei der internen Koordination und Planung sowie in der Zusammenarbeit mit externen Spezialisten, Freelancern und Zulieferern.

Wir bieten

Eine spannende Einstiegsposition für sportbegeisterte Designer

Abwechslungsreiche, vielseitige und herausfordernde Projekte

Weiterbildung und Weiterentwicklung (Interbrand Academy, K-Talks, Suppenpräsentation und des Creative Fridays)

Regelmäßige Teamevents

Motivierende Arbeitsatmosphäre

Internationales und qualitativ hochwertiges Arbeiten

Eine Vielfalt an motivierten und motivierenden Kollegen

Interesse?

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du gerne Deine Kreativität, Deine Ideen und Dein Engagement bei uns einbringen möchtest, dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

Kontakt

InterbrandMünchenDeutschland