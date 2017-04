Junior Designer(in)

Interbrand | Köln11.4.2017

„We grow brands and businesses

Interbrand ist eine weltweit tätige Markenberatung mit 24 Büros in 17 Ländern. Durch die besondere Verbindung von Strategiekompetenz, Technologie-Know-How und kreativer Exzellenz unterstützen wir unsere Kunden dabei, einzigartige Markenerlebnisse für nachhaltiges Wachstum zu entwickeln, getreu unserem Motto: „We grow brands and businesses“. Interbrand veröffentlicht jährlich die allgemein anerkannte Studie Best Global Brands und ist Herausgeber des Webby Award-prämierten „brandchannel“. Interbrand ist Teil des Omnicom Group Inc. Agenturnetzwerkes. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.interbrand.com oder folgen Sie uns auf Twitter, und Facebook.

Markenmacher?

Bad news – wir machen keine Marken. Wir kreieren Geschichten, denn Geschichten berühren Menschen. Geschichten machen Marken erfolgreich und unverwechselbar. Kunden von Marken machen heute Marken.

Wir bauen auch keine Erlebnisse. Wir verstehen, was ein Erlebnis ausmacht. Und wie es dabei hilft, die Erwartungen der Menschen an eine Marke zu erfüllen oder zu übertreffen. Wir spinnen Ideen und setzen diese mit unseren Kunden und Partnern um.

Wenn Du auch glaubst, dass Marken mehr sind als ein Logo, ein paar Farben, eine Schrift und ein knackiges Layout oder eine tolle Kampagnenkommunikation, dann lies gerne weiter. Denn vielleicht suchen wir genau Dich, um gemeinsam Marken zu kreieren, welche die Kraft haben die Welt zu verändern.

Na gut, wir machen doch Marken. Aber das hast Du Dir sicher schon gedacht!

Mit insgesamt 24 Büros in 17 Ländern ist Interbrand das führende Markenberatungsunternehmen weltweit und begleitet namhafte Unternehmen bei Corporate und Brand Identity Prozessen – von der strategischen Markenführung über die Kreation von visuellen Erscheinungsbildern bis hin zum wertegesteuerten Markenmanagement. Wir helfen Marken erfolgreich zu wachsen. Wir berühren Menschen mit unseren Ideen. Nachhaltig und wahrhaft.

Für unser Kölner Office suchen wir daher ab sofort einen Junior Designer, der mit uns gemeinsam versucht die Welt zu verändern.

Dein Profil

Du hast Dein Studium in Kommunikationsdesign, Grafikdesign, oder einer ähnlichen Fachrichtung bereits erfolgreich abgeschlossen. Idealerweise hast Du bereits erste Agenturerfahrungen durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten gesammelt. Dank Deiner vielfältigen Kenntnisse im Bereich Corporate Design bist Du nicht nur in der Lage, kundenorientierte Konzepte sicher umzusetzen und gestalterische Arbeit konzeptionell und visuell zu bewerten, sondern hast auch die Fähigkeit, Teilprojekte eigenständig und teamorientiert zu koordinieren. Du passt zu uns, wenn Du Dich außerdem durch folgende Attribute auszeichnest: ein hohes Engagement, Teamspirit, Kundenorientierung, Begeisterungsfähigkeit, Affinität zu neuen Technologien, Innovationen und Trends. Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind des Weiteren absolute Voraussetzung bei uns.

Deine Aufgaben

Du arbeitest kundenbezogen in interdisziplinären Projektteams und realisierst entsprechend der strategischen und konzeptionellen Vorgaben gemeinsam mit Deinem Team gestalterische Aufgaben. Vom Konzept bis zur Umsetzung unterstützt Du die Teamleitung bei der internen Koordination und Planung sowie in der Zusammenarbeit mit externen Spezialisten, Freelancern und Zulieferern.

Wir bieten

Abwechslungsreiche, spannende und herausfordernde Projekte

Weiterbildung und Weiterentwicklung im Rahmen der Interbrand Academy, des monatlichen‚ K-Talk’, der ‚Suppenpräsentation’ und des ‚Creative Fridays’

Regelmäßige Teamevents

Motivierende Arbeitsatmosphäre

Internationales und qualitativ hochwertiges Arbeiten

Eine Vielfalt an motivierten und motivierenden Kollegen

Jederzeit frisches Obst, Müsli, Kaffee, Tee und Säfte

Interesse?

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, und Du gerne Deine Kreativität, Deine Ideen und Dein Engagement bei uns einbringen möchtest, dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!

Bitte sende diese an:

cee-jobs@interbrand.com

Bei Fragen zur Position oder zum #LifeatIB stehen wir selbstverständlich auch gerne telefonisch unter der 0221 / 951 72 -120 oder der -155 zur Verfügung. Deine Ansprechpartner sind Anna Jansen und Julian Färber.“

Kontakt

InterbrandKölnDeutschland