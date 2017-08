Senior Designer/in

jäger & jäger | Überlingen29.8.2017

Design ist für Sie mehr als ein Beruf? Sie brennen für spannende Kampagnen genauso wie für innovative Markenstrategien? Der richtige Abstand zweier Buchstaben kann sie ebenso begeistern wie bahnbrechende Ideen und unterhaltsame Headlines mit Sprachwitz? 180° Seesicht, 30° Luft und 24° Wasser hindern Sie nicht am Arbeiten? Dann könnten Sie hier richtig sein.

jäger & jäger ist eine inhabergeführte Agentur für Brand Identity, Corporate Design und Corporate Communication. Wir entwickeln Markenstrategien und Corporate Design Programme und helfen Unternehmen, effektiv, ziel- und wertorientiert zu kommunizieren. Wir gehören zu den meist ausgezeichneten Designagenturen in Deutschland und waren 2013 European Design Agency of the Year. Unser Standort befindet sich direkt am Bodensee – an einem für Agenturen eher außergewöhnlichen und unaufgeregten Standort mit sehr hohem Freizeitwert – umso aufregender dürfen/müssen unsere Projekte sein.

Damit wir unseren hohen Anspruch weiter ausbauen können suchen wir zur Verstärkung eine/nSenior Designer/in (m/w) Schwerpunkt Markenführung.

Das erwartet Sie

Wir setzen auf flache Hierarchien und gute Stimmung im Team. Daher geben wir unseren MitarbeiterInnen vielfache Entfaltungsmöglichkeiten bei der gestalterischen Umsetzung von Projekten. Wir geben Ihnen die Chance, Konzepte eigenverantwortlich zur erfolgreichen Umsetzung zu bringen und damit die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und sich weiterzuentwickeln.

Ihre Tätigkeit verantwortet neben der Termin- und Projektkoordination komplexer Projekte deren konzeptionelle Ideenfindung und die Steuerung der Umsetzung durch die Kreativteams und externer Artworker und der Produktion. Sie verstehen die Anforderungen und Zielsetzungen der Kunden, führen Teams wie Kunden aktiv und managen digitale und analoge Markenprojekte zielorientiert durch freundliche und strukturierte Arbeitsweise im Team.

Das erwarten wir von Ihnen

Dass Sie engagiert, hochmotiviert, belastbar und teamfähig sind; analytisch, konzeptionell und gestalterisch herausragende Fähigkeiten besitzen; Teams entscheidungsfreudig führen können, selbstständiges, interdisziplinäres und termingerechtes Arbeiten, perfektes Deutsch, sehr gutes Englisch und die gängigen Programme (CC), Präsentationsprogramme „drauf haben“ – das alles versteht sich von selbst, ebenso, dass ein sympathisches, überzeugendes und sicheres Auftreten jede Präsentation meistern lässt. Sie haben ein abgeschlossenes Designstudium, einen hohen Qualitätsanspruch an Ihre Arbeit und mindestens 4 Jahre Erfahrung in der analogen und digitalen Markenführung in einer vergleichbaren Agentur.

Darüber hinaus haben Sie den Willen permanent dazuzulernen, sich weiterzuentwickeln und damit die Agentur insgesamt immer besser zu machen. Neben der Leidenschaft für gutes Design erwarten wir ein breites Interesse am Beruf, der Branche und an allem was uns umgibt – kurz gesagt an all dem, was das umfassende Denken in verschiedenen Disziplinen fordert und fördert. Darunter verstehen wir selbstverständlich auch die kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeitsprozesse.

Regina Jäger freut sich auf Ihre vollständige Online-Bewerbung als PDF-Datei mit Portfolio, Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin an

Kennziffer JJH_SD_917

Kontakt

jäger & jägerÜberlingenDeutschland