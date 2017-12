Branche: Agenturen

Jürgen Adolph: Neuer alter Creative Director.

Ein Ausnahmekreativer, der die Marken-Entwicklung für große Namen wie Montblanc, Lange & Söhne, Allianz oder Porsche Design verantwortet hat, kommt nach Hause: Jürgen Adolph kehrt zum 01. Dezember 2017 an seine alte Wirkungsstätte zurück, nachdem er diese im Oktober 2016 verlassen hatte. Als alter und neuer Creative Director des Corporate Design- und Corporate Identity Spezialisten KW43 BRANDDESIGN wird er seine begonnene Arbeit nun weiter fortsetzen und sich auch neuen Aufgaben widmen.

Bereits vor neun Jahren war Adolph bei KW43 BRANDESIGN eingestiegen. Nach seiner 14-monatigen Abstinenz steigt er nun zum Executive Creative Director auf und widmet sich gemeinsam mit Prof. Rüdiger Goetz, Geschäftsführer Kreation bei KW43 BRANDDESIGN, auch weiteren Themenfeldern wie dem Ausbau des digitalen Standbeins der Agentur. „Jürgen Adolph hat KW43 BRANDDESIGN stark mitgeprägt und wesentlich zum heutigen Stil beigetragen“, so Prof. Rüdiger Goetz, der Adolphs Position seit dem Weggang kommissarisch übernommen hatte. „Wir freuen uns sehr, einen Ausnahmekreativen, der sich schon immer so stark mit unserer Agentur identifiziert hat, wieder zurück in unseren Reihen zu begrüßen.“

Adolph wird nun ein Team aus Spezialisten für Text, Kreation und digitale Themen führen. „Bei KW43 BRANDDESIGN habe ich den größten Teil meiner beruflichen Laufbahn verbracht und fühle mich sehr mit dem Team und unserer Arbeit für starke Marken verbunden. Ich freue mich, diese weiter fortzusetzen und auch die Weiterentwicklung der Agentur wesentlich mitprägen zu können“, so Adolph.

Adolph hatte seine Karriere 1995 nach seinem Kommunikationsdesign-Studium bei Michael Conrad & Leo Burnett gestartet. Danach machte er unter anderem Station bei Rempen & Partner, SchönmannCorporate und Claus KochTM. Dabei war er für Marken wie Adidas, BMW, Germanwings, Merz und die Sparkasse tätig. Für diese wurde das ADC-Mitglied mit mehr als 100 Preisen ausgezeichnet. Darunter der ADC in Gold, der BCP Award in Silber, der Grand Prix des Corporate Design Preises, der goldene IF Award sowie der Best of Award der Rebrand 100 Global Awards.

