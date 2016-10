Branche: Agenturen

22.9.2016

Karl Anders etabliert erstmals einen CD

Die Hamburger Inhaberagentur Karl Anders erweitert ihre Führung mit dem Kreativen Lars F. Herzog. Mit ihm etabliert der Dienstleister erstmals einen Creative Director. Zu den vorigen Stationen des Neuzugangs zählen Agenturen wie SinnerSchrader, Syzygy, Landor und Philipp und Keuntje. Gemeinsam mit der Karl Anders-Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin Claudia Fischer-Appelt wird Herzog ab sofort eine kreative Doppelspitze bilden. Ebenfalls neu an Bord ist Cornelia Richter, die als Studio-Managerin verantwortlich zeichnet. Richter war zuletzt als Freelancerin bei Agenturen wie Serviceplan, Jung von Matt, Milla & Partner und Philipp und Keuntje tätig.

Neben der personellen Veränderung richtet sich Karl Anders zudem als Studio für Brand Profiling neu aus. Fischer-Appelt und Lars Kreyenhagen, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von Karl Anders, stellen künftig ihre „Expertise als Wertschöpfer“ in den Vordergrund. „Wir haben in den vergangenen Jahren vor allem dann richtig punkten können, wenn es um mutige Relaunch-Projekte ging. Wenn die Veränderungsbereitschaft groß war, konnten wir mit unserer Mischung aus Markenstrategie und Design stets hervorragende Ergebnisse erzielen, die sich auch im Wert der Marke messen lassen“, so Fischer-Appelt. „Unsere öffentliche Wahrnehmung lag aber immer sehr auf der Kreation. Es ist nur konsequent die Ausrichtung nun anzupassen“, ergänzt Kreyenhagen.

