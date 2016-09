Praktikum Design

Ligalux | Hamburg/München29.9.2016

Egal, was du da oben vor hast – bei uns hast du einen guten Start. Karriere machen und den Traumjob finden ist gar nicht so weit weg, wie du denkst. Das Studium geht schnell vorbei und das Praktikum ist der erste große Schritt in die Weiten der Kreativersums.

Wer abheben und nach den Sternen greifen will, der braucht vor allem einen guten Start. Ob es um das große Learning geht, die nächste Stufe des professionellen Handwerks oder einfach um positive Erfahrungen, wir bieten dir die perfekte Startrampe für deinen Take Off. Tüftel gemeinsam mit einer erfahrenen Crew an spannenden Marken und Kampagnen. Übrigens: den Kaffee kochst du bei uns nicht für den Captain, sondern nur für dich selbst. Und mit den 600 € Gehalt darfst du machen, was du willst.

Nur noch zwei Plätze. Der Countdown läuft!

Bewirb dich jetzt für ein 5 bis 6-monatiges Design-Praktikum bei LIGALUX in Hamburg oder in München für den Zeitraum ab Oktober 2016.

Kontakt

LigaluxHamburg/MünchenDeutschland