Senior Designer/in

MetaDesign | Berlin9.2.2017

Du gestaltest gerne, suchst Herausforderungen und die Arbeit im Team spornt Dich an. Dazu schätzt Du ein dynamisches, integratives Umfeld am Puls der Zeit? Dann haben wir eine spannende Aufgabe in der Markenagentur Deutschlands für Dich. Für unser Berliner Büro suchen wir ab sofort einen Teamplayer, der Spaß an kreativen Ideen und neuen Impulsen hat.

Das erwartet Dich bei MetaDesign

Du bist wichtiger Teil bei der Designentwicklung

Du bringst Deinen kreativen Output in Pitches mit ein

Du führst in Abstimmung mit Deinem Design Director kleinere Projekte

Du bereitest visuelle Analysen von Kunden und Wettbewerbern auf

Du unterstützt bei der Erstellung von Präsentationen

Das erwarten wir von Dir

Du hast ein abgeschlossenes Studium als Kommunikationsdesigner

Du besitzt mindesten 3–5 Jahre relevante Berufserfahrung in vergleichbaren Agenturen

Du bringst Wissen, kreative Exzellenz und konzeptionell starke Ideen für klassisches sowie digitales Brand Design mit

Du bist neugierig und hast ein ausgesprochenes Gespür für gutes Design und Trends

Du kannst Deine Ideen gut visualisieren und gegenüber dem Team vermitteln

Du bist interessiert daran, das Thema Marke medienübergreifend zu denken

Du beherrschst die gängigen Design- und Grafikprogramme (Adobe Creative Suite)

Interdisziplinäres Denken macht Dir großen Spaß

Du verfügst über gute Englischkenntnisse

Du denkst, das ist was für Dich? Dann zeig’s uns!

Wenn Du in einer Agentur arbeiten möchtest, die für nachhaltige, markenorientierte Unternehmensführung steht, dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittsdatums. Deine Unterlagen kannst Du direkt auf unserer Website über unser Online-Formular hochladen.

MetaDesign setzt sich als Arbeitgeber für Chancengleichheit ein und begrüßt Vielfalt in der Belegschaft.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Kontakt

MetaDesignBerlinDeutschland