Praktkum Design

minigram | Berlin12.12.2016

minigram ist als Studio für Markendesign auf die strategische wie visuelle Markenentwicklung sowie deren laufende Pflege in allen Kanälen der Kommunikation spezialisiert. Bei unserer Arbeit haben wir stets das Wesentliche im Blick: die Einzigartigkeit einer Marke und den Nutzen für einen Konsumenten in Einklang zu bringen. In unserem Markendesign-Prozess führen wir Marken an ihren Ursprung zurück und kehren somit ihr einzigartiges Wesen nach außen. Klare Strategien, handwerkliches Geschick, Intuition und Begeisterung sind für diesen immer wieder neuen Prozess unerlässlich. Weil Marken konsistent geführt werden müssen, denken wir in unserer gestalterischen Arbeit stets medienübergreifend. Wir zählen Unternehmen zu unseren Kunden, die den Anspruch haben, etwas Besonderes und Unverwechselbares zu schaffen. Oftmals ist dabei einzigartiges und charakteristisches Design wesensbestimmendes Merkmal.

Über das Praktikum

fair vergütetes Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiums

Zeitraum von 6 Monaten, mindestens jedoch 4 Monate

Beginn ab Anfang 2017

Arbeit in einem tollen Designteam innerhalb unserer Agentur von 17 Mitarbeitern

Arbeitszeiten ca. 9–18 Uhr

Was du mitbringen solltest

du bist ein talentierter, zuverlässiger und ehrgeiziger Kopf, der medienübergreifend Denken und Gestalten kann

Teamspirit ist für dich kein Fremdwort ebenso wie eigenständiges Arbeiten

du bist mindestens im Hauptstudium des Kommunikationsdesigns/ der Visuellen Kommunikation

reale Designprojekte hast du bereits neben dem Studium oder in anderen Agenturen betreut

deine Stärken und Interessen liegen bei Corporate und Editorial Design, Leitsysteme

du hast ein Auge für Details und gute Typografie

Must have: gute Kenntnisse in den gängigen Adobe-Programmen InDesign, Illustrator und Photoshop

Nice to have: Erfahrungen in After Effects und WordPress

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit aussagekräftigen Referenzen, sowie einem kurzen Motivationsschreiben und Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail.

Kontakt

minigramBerlinDeutschland