Praktikum Design

minigram | Berlin19.10.2017

Als Ergänzung unseres Teams sind wir auf der Suche nach einer/einem engagierter/n Designpraktikanten/in.

Sie sind ein talentierter, zuverlässiger und ehrgeiziger Kopf, haben bestenfalls das Studium abgeschlossen oder befinden sich zumindest im Hauptstudium mit Schwerpunkt Grafikdesign? Sie haben Designprojekte bereits neben dem Studium in anderen Agenturen betreut, kennen sich in den aktuellen Design- und Markentrends aus, können medienübergreifend Denken sowie Gestalten und möchten nun auf nationalen und internationalen Projekten Ihre Fähigkeiten anwenden und in konstantem Austausch mit dem Designteam ausbauen? Sie haben gute Kenntnisse in den aktuellen Programmversionen InDesign, Illustrator, Photoshop?

Dann passen Sie zu uns und wir freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail.

Kontakt

minigramBerlinDeutschland