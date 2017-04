Art Director(in) Editorial Design

Profilwerkstatt | Darmstadt13.4.2017

Wir suchen ab sofort einen Artdirektor (m/w) Editorial Design in Vollzeit für das Haus der Contentexperten in Darmstadt.

Nicht der Kanal entscheidet über den Erfolg von Kommunikation – es ist der Content, der entscheidet. Davon sind wir überzeugt. Die Profilwerkstatt gehört zu den führenden Top-30-Agenturen im Bereich Corporate Marketing in Deutschland mit Büros in Darmstadt und München. Wir entwickeln seit mehr als 20 Jahren Medien und Stories, die Menschen für Unternehmen einnehmen.

Wir erzählen die richtigen Geschichten zur richtigen Zeit den richtigen Leuten.

Deine Aufgaben als Artdirektor

Du hast Spaß daran, Layouts zu entwickeln – Print und Digital. Die beiden Welten sind für Dich nicht zwei, digital first oder print-first sind für Dich in der Sache einerlei. Du liebst die Entwicklung, aber auch, danach Aufträge eigenverantwortlich umzusetzen. Du zeichnest Dich durch strategische und operative Erfahrung in der Betreuung und Weiterentwicklung von Kunden bei Editorial-Fragen aus. Du kennst visuelle Trends und Entwicklungen in Content Marketing und Kommunikation (Print und digital).

Das hast du im Gepäck

Abgeschlossenes Grafikdesign- oder Kommunikationsdesign-Studium

Lust auf ein junges, humorvolles und motiviertes Team, das sich gemeinsam den Kommunikationsherausforderungen der nächsten Jahre stellt.

Berufserfahrung, idealerweise in einer Agentur

Hohe Affinität zu digitalen Medien

Du bist prästentationsstark

Du hast Pitcherfahrung

Was wir Dir bieten

Wunderbare Kollegen, mit denen du viel Spaß hast

Schnell Verantwortung für große Projekte und Unterstützung bei eigenen Ideen

Agiles Arbeiten und Flexibilität bei der Arbeitszeiteinteilung und ein eigenes Notebook für das Arbeiten im Home Office

Div. Mitarbeitervergütungen von Gratisgetränken über Massagen oder Yoga bis hin zum Dienstrad

Sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten

Bewerbungen bitte per Mail (Betreff: AD 2017-01 DA) inkl. Arbeitsbeispiele und Gehaltsvorstellungen.

Kontakt

ProfilwerkstattDarmstadtDeutschland