Branche: Agenturen

Agentur: Strichpunkt

Pressemitteilung

17.7.2017

Strichpunkt holt Steven Smith als Director Client Partnership.

Die Designagentur STRICHPUNKT holt Steven Smith als Director Client Partnership an Bord. In dieser Position verantwortet er standortübergreifend das Themen- und Beziehungsmanagement der Agentur. Vor seinem Wechsel war der 33-Jährige als New Business Manager bei der Digitalagentur Exozet in Berlin tätig. In seiner beruflichen Laufbahn gründete er unter anderem zwei Start-ups und arbeitete als Kundenberater in der Digital- und Medienbranche.

„Wir haben uns ganz bewusst vom klassischen New Business Development verabschiedet, da unsere Kunden und Interessenten keine Verkaufsgespräche führen möchten. Der Fokus liegt vielmehr darauf, unsere Kompetenz- und Themenvielfalt bestmöglich zu orchestrieren“, sagt Philipp Brune, Managing Director bei STRICHPUNKT. „Steven bringt alles mit um die Rolle des Director Client Partnership erfolgreich zu gestalten. Dank seines strategischen Know-Hows und seiner digitalen Expertise ist er vor allem bei komplexen Transformationsprojekten eine große Bereicherung für uns.“

