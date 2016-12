The Brander – Marken und ihre Macher

René Allemann

Zwei Jahre nach „The Brander – Food Edition“ präsentiert das auf Branding spezialisierte Beratungsunternehmen Branders einmal mehr in Buchform 17 neue Reportagen über Menschen, die mit viel Herzblut eine Marke kreiert haben, sie erfolgreich führen – oder gleich selbst eine sind. Es ist bereits die dritte Ausgabe der Buchserie.

Schon seit fünf Jahren präsentiert Branders in ihrem Onlinemagazin The Brander spannende, unverwechselbare und faszinierende Marken und ihre Macher. Nach „The Brander – Marken und ihre Macher“ und „The Brander – Food Edition“ erscheint nun bereits die dritte Ausgabe ausgewählter Reportagen in Form eines aufwändig gestalteten Coffee-Table-Books. In ausführlichen und exklusiven Gesprächen, gepaart mit hochwertiger Fotografie und grosszügigen Bildstrecken, werden in der neuen Ausgabe von „Marken und ihre Macher – Creators of Brands – The Brander“ 17 spannende Persönlichkeiten auf Deutsch und Englisch vorgestellt.

Ob Laurent Goblet von Hermès, Rob Melville von McLaren, Giovanni Anzani von Poliform, Nenad Mlinarevic, der Koch des Jahres 2016, oder Michael O’Keeffe von Aesop: Sie alle eint die Leidenschaft und die Überzeugung, mit der sie ihre Marke prägen und bewegen. Sie verbindet der Wille zum Gestalten – vom Grossen bis ins Kleine. Und sie zeigen uns, dass der Mut zur Lücke, eine absolute Identifikation und Liebe zu einer Idee, gepaart mit viel Durchhaltevermögen, auch in der heutigen Welt aus einem scheinbar konventionellen Produkt eine einzigartige Marke machen können.



