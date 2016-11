Visual Designer(in)

think moto | Berlin24.11.2016

Wen wir suchen?

Wir suchen einen Visual Designer (m/w) mit einem feinen Gespür für Marken und Trends und mit Empathie für Nutzer und ihre Bedürfnisse. Du arbeitest in einem interdisziplinären Team aus Designern, Design Thinkern und Strategen und kreierst Markenerlebnisse für Startups sowie große und kleine etablierte Unternehmen. Unsere Designer arbeiten eigenverantwortlich und eng mit unseren Kunden zusammen.

Das bist du …

• Du hast 2-3 Jahre Arbeitserfahrung als Freelancer oder Angestellter in einer Agentur.

• In deinem Portfolio hast Du digitale und nicht-digitale Projekte für kleine und große Marken.

• Du bist ein kreativer, in Interaktionen denkender Designer.

• Du denkst konzeptionell und kannst gut in einem Team arbeiten.

• Du hast Erfahrung mit Corporate Design Projekten.

• Du bringst deine Ideen und Erfahrungen ins Team.

• Du arbeitest mit Sketch, Invision und Principle und probierst gerne einmal ein neues Tool aus.

Das bieten wir dir:

Wir bieten ein spannendes Arbeitsumfeld mit tollen Kunden und interessanten Projekten. Wir arbeiten, wenn möglich, in agilen Wochensprints in interdisziplinären Teams ohne Hierarchien. Wir sind bestrebt unser methodisches Branded Interaction Design (BIxD) Framework ständig gemeinsam weiterzuentwickeln. Wir geben dir die Chance, dich fachlich zu entwickeln und lassen Freiräume für persönliche neue Herausforderungen. Wir sind ein kleines Team mit Spaß und Leidenschaft und unser Office Sport lässt die Herzen höher schlagen.

Mehr über uns unter www.thinkmoto.de.

Mehr von uns unter www.brandnewthinking.de.

Kontakt

think motoBerlinDeutschland