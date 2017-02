Praktikum Design

thoma+schekorr | Berlin23.2.2017

Wir sind beständig auf der Suche nach talentierten und enthusiastischen Praktikanten für ein 6-monatiges Pflichtpraktikum im Rahmen eines Grafik- oder Kommunikations-Design-Studiums.

Bei uns bekommst du die Gelegenheit in alle Bereiche einer Markenagentur hineinzublicken. Wir pflegen eine offene Kommunikationskultur, vom Meeting bis zur Mittagspause. Praktikanten sind bei uns vollständige und wichtige Mitglieder des Teams. Wir schätzen sie als kreative Impulsgeber und sehen in Thoma+Schekorr einen Ort an dem sie wachsen können.

Deine Aufgaben

Unterstützung des Designteams bei gestalterischen Konzepten für verschiedene Kommunikationskanäle

Mitarbeit an vielfältigen Projekten im Bereich Markenkommunikation

Assistenz bei Recherchen, Präsentationen und Workshops

Dein Profil

Immatrikulierter Design-Student (Pflichtpraktikum)

Gespür für gute Gestaltung und Liebe zum gestalterischen Detail

Ein ausgefallenes Portfolio

Schnelles Zurechtfinden in neue Aufgabengebiete

Solide Kenntnisse der gängigen Grafikprogramme

Zuverlässigkeit, Teamgeist und Engagement

Gute Deutschkenntnisse

Du bekommst

Spannende Projekte und namhafte Kunden

Talentierte und hochmotivierte Kollegen, die ihr Wissen gerne vermitteln

Verantwortung, Mitbestimmung und Gestaltungsfreiräume

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei, mit einem aussagekräftigen Portfolio sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin.

Kontakt

thoma+schekorrBerlinDeutschland