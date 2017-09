Die Basis für die Umsetzung bildete ein holistisches Kommunikations- und Designkonzept. Die Idee: KBA kehrt zu seiner ursprünglichen Firmierung Koenig & Bauer zurück. Mit der Nennung der Gründerväter im Namen stellt das Unternehmen den Menschen wieder stärker in den Mittelpunkt. Zum einen die Mitarbeiter, in denen der Stolz geweckt werden soll, Teil eines großartigen Konzerns und seiner reichen Geschichte zu sein. Zum anderen die Kunden, für die mit neuen Kommunikationsmitteln die Kraft der Marke spürbar und – dank neuer Produktdesigns – der Blick auf die Maschinen selbst fortan zum Markenerlebnis wird. Die enge Verbindung von Koenig & Bauer zu ihren Kunden, Mitarbeitern und den Themen der Zukunft ist Kern der Kommunikation. Frei nach dem Motto: Wir bringen zusammen, was unsere Kunden weiterbringt.