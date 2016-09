Branche: Agenturen

Agentur: The Hamptons Bay

Pressemitteilung

13.9.2016

The Hamptons Bay mit neuer kreativer Führung.

Sascha Zolnai hat die kreative Leitung von The Hamptons Bay Design Company, 2011 als Schwesteragentur von Truffle Bay Management Consulting gegründet, übernommen und führt ein 10-köpfiges Team, das u. a. für Kunden wie BMW Group, Bilfinger, Kaiser’s Tengelmann, Melitta und Vonovia arbeitet.

Zolnai kommt von KMS Team, wo er in den vergangenen zwei Jahren als Creative Director den Kompetenzbereich Branding leitete und u. a. das Corporate Design für Audi und Osram verantwortete. Vor seinem Einstieg bei KMS war der 45-Jährige sechs Jahre bei der Peter Schmidt Group beschäftigt und führte dort zuletzt als Executive Creative Director den Münchner Standort. Zur Peter Schmidt Group wechselte er von Interbrand Zintzmeyer & Lux, wo er in Köln sechs Jahre Unitleiter war. Sascha Zolnai studierte Visuelle Kommunikation an der HFG Schwäbisch Gmünd und arbeitete direkt nach seinem Studium für Siemens Design und Messe.

„Mit Sascha Zolnai haben wir einen versierten Brandingexperten für uns gewinnen können, der unseren Anspruch an strategiebasiertes und markenideengetriebenes Design teilt“, freut sich Christopher Wünsche, Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von The Hamptons Bay Design Company und Truffle Bay Management Consulting.

„Christopher und ich kennen uns gut aus unserer gemeinsamen Zeit bei Interbrand Zintzmeyer & Lux in Köln, wo wir bei verschiedenen Markenprojekten zusammengearbeitet haben. Ich musste daher nicht lange überlegen, als ich das Angebot bekam, die kreative Leitung von The Hamptons Bay zu übernehmen. Und die erste spannende Aufgabe, die ich mit meinem Team angehen durfte, ließ nicht lange auf sich warten. Für die an das chinesische Unternehmen Chengdu Techcent Environment verkaufte Bilfinger Tochtergesellschaft Water Technologies galt es innerhalb kürzester Zeit zusammen mit unseren Strategie-Kollegen von Truffle Bay eine neue Marke zu positionieren sowie ein neues visuelles Erscheinungsbild zu gestalten.“

Letzte Nachrichten



New branding and strategy for Formula 1 hero.