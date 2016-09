Branche: Medien

28.6.2016

KieferNümann Identity.

KieferNümann ist eine der führenden Agenturen für Film & Content in Deutschland. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in München kreiert und produziert Filme in den Bereichen: Image, TV-Spots, Live-Übertragungen, Redaktionelle Beiträge, Virals und Event Filme. Zum festen Kundenstamm zählen unter anderem große Konzerne wie Audi, Mercedes und Deutsche Telekom sowie beudetende Werbeagenturen, wie antoni, thjink oder DDB.

KieferNümann zeichnet sich durch einen außergewöhnlichen Qualitätsanspruch aus. Diese Konstante wird durch das starke, angeschnittene KN im Logo ausgedrückt. Gleichzeitig ist KieferNümann aber bei jedem Projekt in der Lage hoch-individuelle Konzepte für seine Kunden zu entwickeln. Diese Flexibilität im Denken und Handeln wird durch sich wechselnden Muster-Elemente links und rechts von dem fest stehenden KN im Logo ausgedrückt.

Die Muster-Elemente sind dabei auch ein spielerisches Element der Identität und transportieren den individuellen Charakter in alle Anwendungen.

Als zentralen Berührungspunkt haben wir neben der Identität auch die neue Website von KieferNümann inhaltlich und visuell entwickelt, mit Ziel ein spannendes Gleichgewicht aus relevanten Inhalten, spielerischen Elementen und Projektpräsentation zu schaffen. Der Marken Re-Launch wurde zudem mit einer von uns entwickelten Aussendung begleitet, die die Systematik des sich verändernden Logos visualisiert und erklärt sowie die illustrierten Charaktere einführt.

