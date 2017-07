Branche: Agenturen

Agentur: KMS Team

Pressemitteilung

25.7.2017

KMS TEAM: Erweiterte Geschäftsleitung.

Ab sofort werden Alexandra Pfister, Simon Betsch und Patrick Märki neben dem Agenturgründer Knut Maierhofer Managing Partner bei KMS TEAM, einer der größten inhabergeführten Markenagenturen Deutschlands. Damit setzt die Agentur ihre Wachstumsstrategie konsequent fort und ist fit für die Zukunft: In den letzten drei Jahren stieg der Umsatz durchschnittlich um 20%.

Vor dem Hintergrund neuer Human Interfaces und neuer digitaler Kommunikationskanäle verändert sich die Rolle von Markenberatung grundlegend. KMS TEAM stellt bei seiner Arbeitsweise die ganzheitliche Sicht auf Unternehmen und Markenführung in den Mittelpunkt. Statt starrer Methodik trägt sie dem Prozess ständiger Veränderung Rechnung und lässt kreativen Raum, um Marke in der Tiefe zu erforschen und neu zu denken. So gelingen Lösungen, die nachhaltigen Erfolg am Markt erzielen.

Das kontinuierliche Wachstum der Markenberatung macht neue Räume erforderlich, und so bezieht das TEAM im Herbst 2017 ein neues Quartier übergangsweise in der Prannerstraße 2 im Herzen Münchens. Zudem fällt der gegenwärtige Standort, eine alte Industriehalle in Obersendling, der Wohnraumverdichtung in München zum Opfer.

Die Mitarbeiterzahl ist auf über 70 gestiegen, etwa 10 Positionen kommen 2017 hinzu. Drei Schlüsselpositionen sind bereits neu besetzt. So übernimmt Barbara von Aufschnaiter (48) als Head of Human Resources die Verantwortung für Recruiting, Personalmanagement und -entwicklung, sowie Employer Branding. Die Südtirolerin studierte Kommunikationswissenschaft und Politologie in Salzburg. Sie arbeitet seit über 20 Jahren als Personalerin, davon ein Großteil in renommierten Agenturen wie Serviceplan und Heye.

Vera Schnitzlein (37) kommt als Brand Strategy Director von Jung von Matt/brand identity. Dort leitete sie das Consulting-Team und betreute unter anderem die Markenentwicklung für innogy sowie New Business-Mandate. Ihr Karriereweg umfasst Stationen in München, Düsseldorf und Zürich. Sie studierte Werbung & Marktkommunikation an der Hochschule der Medien in Stuttgart.

Anne Brit Maier (49) baut als Brand Strategy Director das zweite Strategieteam der Münchner auf. Sie bringt mehr als 20 Jahre nationale und internationale Erfahrung als Unternehmens-, Marken-, und Kommunikationsstrategin mit und hat seit 2008 als ausgebildeter systemischer Businesscoach Unternehmen und Startups bei Veränderungsprozessen begleitet. Außerdem ist sie seit 2010 Dozentin an der Miami Ad School Hamburg.

